Ministerpräsident Mark Carney prüfe dazu die Möglichkeit ‌einer «assoziierten Mitgliedschaft», ⁠berichtete das «Wall Street Journal» am Sonntag unter Berufung auf Vertreter der EU und Kanadas. Demnach ⁠soll die EU, die sich in der Vergangenheit bei ihren Beitrittsregeln wenig flexibel gezeigt habe, nun offen für die ‌Schaffung eines solchen neuen Status sein. Von der kanadischen Botschaft in Brüssel ‌und der EU-Kommission lag zunächst keine Stellungnahme vor. Assoziierungsabkommen ​für eine engere politische und wirtschaftliche Kooperation ohne Mitgliedschaft hat die EU bereits mit einigen Ländern wie der Ukraine, Georgien und Israel.