«Ich kann Ihnen sagen, dass es in den Gesprächen mit dem Premierminister darum ging, sich auf mehr als zwei Jahre einzustellen und sicherzustellen, dass die Programme, die wir hier für die Wirtschaft haben, eine Brücke über die Trump-Regierung hinaus bilden», sagte der Premierminister der kanadischen Provinz Manitoba, Wab Kinew, über Gespräche mit Regierungschef Mark Carney.