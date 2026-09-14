Dem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge erörtern Kanada und die EU, wie sie den ​freien Verkehr ​von Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräften ⁠in strategischen Lieferketten wie Energie, KI, Verteidigung und ​kritischen Rohstoffen ermöglichen können. ⁠Zudem sei der gemeinsame Bau von Infrastruktur wie Unterseekabeln, Rechenzentren und ‌neuen Satellitennetzwerken im Gespräch. Carneys Büro bestätigte, dass der Premierminister in der kommenden Woche nach Frankreich und Grossbritannien reisen und ‌eine Rede vor dem Europäischen Parlament halten wird. Am ​20. September ist zudem ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant.