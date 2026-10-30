Auf Seiten der Gegner der Resolution hob der FDP-Abgeordnete Alexandre de Senarclens die wirtschaftlichen, aber auch die politischen Auswirkungen des Abkommens hervor. Die Schweiz sei dank ihrer Weltoffenheit und ihrer Exporte wohlhabend. «Sie muss im Kreis der liberalen Demokratien bleiben, um Ländern wie den USA, China und Indien die Stirn bieten zu können.»