Der Systemwechsel hin zur einheitlichen Finanzierung (EFAS) müsse unter dem Strich kostenneutral bleiben, teilte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) am Montag mit. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) solle als Aufsichtsbehörde bei der Festlegung der Prämien für 2028 genau hinsehen. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die Mehrausgaben der Kantone den Prämienzahlenden direkt zugutekämen.