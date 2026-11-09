Der Systemwechsel hin zur einheitlichen Finanzierung (EFAS) müsse unter dem Strich kostenneutral bleiben, teilte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) am Montag mit. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) solle als Aufsichtsbehörde bei der Festlegung der Prämien für 2028 genau hinsehen. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die Mehrausgaben der Kantone den Prämienzahlenden direkt zugutekämen.
Gemäss Berechnungen des BAG vom November 2025 hätten sich für die Kantone rechnerisch über 800 Millionen Franken an Mehrkosten ergeben, wäre die Reform bereits 2024 in Kraft getreten, heisst es in der Mitteilung. Da die Verlagerung in den ambulanten Bereich seither fortschreite und die Gesamtkosten wachsen würden, falle die tatsächliche Belastung beim Start 2028 voraussichtlich noch höher aus.
«Die Auswirkungen der Umstellung auf EFAS müssen möglichst transparent ausgewiesen werden. Das ist entscheidend für die Akzeptanz der Reform», lässt GDK-Präsident Lukas Engelberger in der Mitteilung zitieren.
Für die Bevölkerung müsse nachvollziehbar sein, wie sich die höheren Kantonsbeiträge auf die Prämien auswirkten, betonte Vizepräsident Pierre Maudet. Für ihre Finanzplanung verlangt die GDK vom Bund zudem eine rasche Aktualisierung der Datengrundlagen.
(AWP)