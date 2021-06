Der Gang von Montana Aerospace an die Schweizer Börse SIX kann sich sehen lassen. Mitte Mai zu 25,65 Franken das Stück ausgegeben, wurden für die Aktie schon am ersten Handelstag in der Spitze Kurse von bis zu 34,79 Franken bezahlt.

Dieser überwältigende Erfolg überrascht nicht, gehört der Zulieferer von Flugzeugherstellern wie Airbus oder Boeing doch zum Firmenkonglomerat Montana Tech des österreichischen Unternehmers Michael Trojner. Dieser hatte zuvor schon den Batteriehersteller Varta oder den Verpackungsspezialisten Aluflexpack erfolgreich an die Börse gebracht.

Gewinner struktureller Veränderungen

Nach einem Vorstoss bis auf 41,20 Franken fielen die Kursnotierungen zuletzt allerdings auf 36 Franken und weniger zurück. Das ruft mit der Berenberg Bank nun eine der Hauptverantwortlichen des Börsengangs auf den Plan. In einer 73 Seiten starken Studie nimmt die Bank die Erstabdeckung der Montana-Aerospace-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 49 Franken auf. Angesichts des rechnerischen Aufwärtspotenzials von fast 40 Prozent zum Kursziel setzen die Studienautoren die Aktie gar auf die Liste ihrer Schlüsselkaufempfehlungen. Davon dürften neue Impulse ausgehen.

Die Berenberg-Autoren sehen im Börsendebütanten einen der Gewinner von strukturellen Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette von Flugzeug- und Automobilherstellern. Letztere stünden gerade bei technologisch hochstehenden Bauteilen vermehrt unter Kostendruck und würden versuchen, die teils komplexen Lieferketten zu vereinfachen. Beides spiele Montana Aerospace in die Hände, wie es weiter heisst.

Weitere Erstabdeckungen dürften in Kürze folgen

Die Autoren sehen das Unternehmen den Umsatz bis Ende 2023 von zuletzt 547 auf 1,024 Milliarden Euro steigern. Der operative Gewinn (EBITDA) dürfte sich in dieser Zeitspanne sogar auf 153 Millionen Euro mehr als verdreifachen.

Ob sich diese Prognosen mit jenen anderer Banken deckt, werden vermutlich schon die kommenden Tage zeigen. Beobachtern zufolge dürfte sich auch die Zürcher Kantonalbank in Kürze in die Karten blicken lassen. Sie ist neben der Berenberg Bank und der Commerzbank Mitverantwortliche des Börsengangs von Montana Aerospace. Weitere Kaufempfehlungen könnten der zuletzt schwächeren Aktie wieder Leben einhauchen.