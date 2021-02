Die Aktie von Meyer Burger ist gut ins Börsenjahr 2021 gestartet. Um gut 26 Prozent konnte sie seit Januar zulegen. Damit zählt die Aktie zu den 20 besten Schweizer Titel in diesem Jahr.

Nun erhält der Solarzulieferer aus dem bernischen Gwatt Zuspruch, und das von überraschender Seite her: In einer 72 Seiten starken Unternehmensstudie nimmt die US-Investmentbank Jefferies die Erstabdeckung der Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 56 Rappen auf. Die beiden Autoren räumen zwar ein, dass der geplante Einstieg in die Solarzellenproduktion für die Aktionäre mit hohen Risiken verbunden ist. Allerdings rechnen sie mit deutlich höheren Kursen, sollte das Unternehmen Wort halten und die im Business-Plan festgehaltenen Ziele erreichen.

Zur Erinnerung: Meyer Burger strebt bis Ende 2023 einen Jahresumsatz zwischen 400 und 450 Millionen Franken bei einer operativen Marge (EBITDA) in Höhe von 25 bis 30 Prozent an. Selbst bei einer operativen Marge von 25 Prozent bei einem Jahresumsatz von 400 Millionen Franken weise die Aktie aus heutiger Sicht einen Bewertungsabschlag von 40 Prozent gegenüber jenen herkömmlicher Solarzellenherstellern auf, so halten die Autoren fest.

Winken eines Tages sogar Dividenden?

Unter gewissen Umständen sehen die beiden den Aktienkurs sogar auf 92 Rappen steigen. Dann nämlich, wenn Meyer Burger bis 2023 einen Jahresumsatz am oberen Ende der firmeneigenen Zielbandbreite erzielen kann. In diesem Szenario würde das Unternehmen ab 2026 positive freie Cashflows erzielen, was ihm dann auch die Aufnahme von Dividendenzahlungen erlauben würde.

Beobachter warnen, dass das allerdings noch Zukunftsmusik ist. Für den geplanten Aufbau von Produktionskapazitäten braucht Meyer Burger nun erst einmal viel Geld. Jefferies beziffert den zusätzlichen Mittelbedarf bis 2022/23 auf 180 Millionen Franken. Bis Ende 2024 muss sich das Unternehmen dann weitere 260 Millionen Franken über Kredite und/oder eine Kapitalerhöhung sichern. Das ist wohl auch, was die Autoren unter "hohen Risiken" verstehen. Meyer Burger ist auch einer von neun Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider für das Börsenjahr 2021 (cash berichtete).