Die Aktionärinnen und Aktionäre von Schweizer Versicherungsunternehmen wie Zurich Insurance oder Swiss Re können sich nicht beklagen. Sie gehören zweifelsfrei zu den Gewinnern der ersten Januar-Wochen. Die Zurich-Aktie kostet ziemlich genau 10 Prozent mehr als noch zu Jahresbeginn, was ihr bei den 20 Titeln aus dem Swiss Market Index (SMI) die Silbermedaille einbringt. Doch auch jene von Swiss Re mischt mit einem Kursplus von knapp 8 Prozent vorne mit.

Wie an der Börse so üblich, kommt der Appetit meist erst beim Essen. So überrascht nicht, dass die beiden dividendenstarken Versicherungswerte auch am Freitag wieder Zuspruch erhalten.

Starkes Neugeschäft und steigende Prämienansätze

In einer grossen Branchenstudie stuft die Société Générale die Aktie von Swiss Re von "Hold" auf "Buy" herauf. Obwohl die französische Grossbank ihre letztjährigen Gewinnschätzungen für den Rückversicherer um 19 Prozent zusammenstreicht, errechnet sie neuerdings ein 12-Monats-Kursziel von 110 (zuvor 92) Franken.

Dank des hohen Prämienbeitrags von bis zu 50 Prozent aus Nordamerika sehen die Franzosen in Swiss Re einen Gewinner steigender Dollar-Zinsen. Zudem rechnen sie mit einer überzeugenden Januar-Erneuerungsrunde für die Rückversicherungsbranche, geprägt von steigenden Prämiensätzen.

Zuspruch erhält in der Studie auch die Zurich-Aktie. Diese wird bei der Société Générale schon eine ganze Weile mit "Buy" angepriesen. Beim Erstversicherer verhält es sich genau gleich wie bei Swiss Re: Die letztjährigen Gewinnschätzungen werden zwar um 6 Prozent zurechtgestutzt, das 12-Monats-Kursziel gleichzeitig jedoch auf 485 (zuvor 460) Franken erhöht. Interessant ist vor allem, dass die Franzosen ihre Dividendenerwartungen für das vergangene Jahr sowie für die beiden Folgejahre nach oben anpassen. Anfang April ist es wieder soweit und den Zurich-Aktionären wird die letztjährige Dividende ausbezahlt. Jene bei Swiss Re fliesst erst rund zwei Wochen später.

Eine Bank will es ganz besonders wissen

Bei der Berenberg Bank ist man sogar noch optimistischer und erhöht das Kursziel für die mit "Buy" eingestufte Zurich-Aktie auf 500,40 (zuvor 491,40) Franken. Im Zuge eines Verkaufs von Lebensversicherungsportfolios werde die Kapitalbindung kleiner. Das wiederum schaffe künftig Raum für höhere Dividenden und Aktienrückkäufe, wie es weiter heisst.

Keine Woche ist es her, dass die Berenberg Bank ihr Kursziel schon für die Swiss-Re-Aktie anhob. Dieses lautet seither 112 (zuvor 99) Franken. Auch dieser Titel wird mit "Buy" zum Kauf empfohlen.

Die beiden Banken befinden sich übrigens in guter Gesellschaft. Auch zahlreiche weitere Institute finden momentan sichtlich Gefallen an den Versicherungswerten.