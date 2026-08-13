Dies zeigte sich unter anderem bei Hotelbuchungen. Aber auch für Restaurantbesuche im Inland gaben die Menschen in der Schweiz laut dem neuen Postfinance-Konsumindikator mehr aus. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im Juli 2026 um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits in den Monaten Mai und Juni hatte der Konsumindikator die entsprechenden Werte klar übertroffen.