Bei den Verhandlungen ist es laut den Angaben um den geplanten Schritt der Vita in die Autonomie Anfang 2028 gegangen. Konkret ging es dabei etwa um Fragen zum Wegfall der Risikotragung für Tod und Invalidität durch die Zurich. Verhandelt wurde auch über die langfristige Erbringung ausgewählter Dienstleistungen durch die Zurich.