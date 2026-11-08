Gegründet wurde das Lädeli von Otto und Ursula Egli. Heute führen Tochter Iren Rauber-Egli (61) und ihr Mann Armand (61) das Geschäft. Die beiden wollen sich künftig mehr Zeit für sich selbst nehmen. «Wir werden auch nicht jünger», sagt Rauber-Egli gegenüber Blick, «und möchten die Zeit noch geniessen können.» Trotz intensiver Suche fand sich niemand, der das Geschäft übernehmen wollte. Unter anderem schreckte das Warenlager im Wert von 800'000 Franken potenzielle Nachfolger ab.