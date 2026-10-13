Das Parlament müsste den Verfassungsartikel auf Gesetzesstufe umsetzen. Geschehe dies nicht innerhalb von drei Jahren, käme eine Übergangsbestimmung zur Geltung, die der Bundesrat mit einer Verordnung erlassen müsste. Die Initianten schlagen dafür eine alternative Steuerberechnung vor, bei der die Steuerbehörden automatisch den für das Ehepaar günstigeren Tarif anwenden müssten. Ein Paar müsste dann zwar nur eine Steuererklärung ausfüllen, würde aber drei Mal veranlagt.