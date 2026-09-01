«In den letzten Jahren wurde alles verwässert», sagte Keller-Sutter zur Frage, ob die Eigenkapitalvorschriften statt auf Gesetzesstufe in einer Verordnung des Bundesrates hätten geregelt werden sollen. Nach der Finanzkrise von 2008 habe der Bundesrat die gleiche Regelung in einer Verordnung verankern wollen, aber aufgrund des grossen Drucks darauf verzichtet.