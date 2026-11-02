Dabei stehen eine Reihe von Massnahmen zur Debatte: Dazu gehören die Überprüfung von Flughafenverträgen, eine mögliche Anpassung der Personalbesetzung an Bord sowie ein verstärkter Einsatz von künstlicher Intelligenz. «Alles steht zur Diskussion - von Lohnstopps bis hin zu anderen Bereichen», erklärte Finanzvorstand Neil Sorahan in einem Interview. «Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass das Ölpreisniveau in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird; wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen.»