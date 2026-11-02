Unternehmenschef Mensch, sagte, es sei ein gefährlicher Fehler, die Entwicklung grosser Sprachmodelle (LLMs) allein den USA und China zu überlassen. Europa müsse in der Lage sein, eigene denkende und schlussfolgernde KI-Modelle («Reasoning»-Modelle) zu produzieren. Wer diese Technologie nicht selbst besitze, werde abhängig von ausländischen Anbietern, deren Macht stetig wachse. Daher sei es für Europa «absolut kritisch», eine eigene Modellfabrik für logisches Schlussfolgern und Weltmodelle zu besitzen.