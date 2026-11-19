Zudem geht die Technologie für Unternehmen mit weiteren Risiken von Hackerangriffen bis Haftungsklagen einher, wie die Fachleute des Firmenversicherers Allianz Commercial in einem Report schreiben. KI birgt demnach «systemische Risiken»: Kleine Fehler können grosse Schäden verursachen.
Wie hoch KI-bedingte Schäden zurzeit schon sind, ist unbekannt: Die Autoren gehen davon aus, dass publik gewordene Vorkommnisse nur die Spitze des Eisbergs sind. «Hinter der derzeit noch scheinbar geringen Zahl bestätigter KI-Schadensfälle verbirgt sich das wahre Ausmass der Risiken für Unternehmen», sagte Commercial-Vorstandschef Thomas Lillelund.
Eine der in dem Bericht zitierten Zahlen: Das renommierte US-Forschungsinstitut MIT erfasste 2025 insgesamt 453 Fälle von KI-Schäden, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Allianz Commercial publizierte den Bericht am Tag des Börsengangs von Anthropic . Das US-Unternehmen hatte im August eingeräumt, dass KI-Agenten eigenständig Hackerangriffe durchführten, um von den Entwicklern gestellte Probleme zu lösen.
Doch geht es nicht nur um Unfälle, Falschinformationen und Urheberrechtsverletzungen durch KI, sondern auch um mittelbare Folgen: Beispiele dafür sind Haftungsklagen gegen Manager, die die KI-Fähigkeiten ihrer Unternehmen übertreiben oder im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI überoptimistische Gewinnprognosen abgeben.
In rechtliche Schwierigkeiten sind laut Allianz Commercial auch schon Anwaltskanzleien geraten, deren mit KI-Hilfe verfasste Schriftsätze falsche Angaben enthielten. Hinzu kommen «KI-beschleunigte» Schäden: Die Technologie erleichtert auch Cyberangreifern und Betrügern die kriminellen Geschäfte.
Allianz Commercial-Chef Lillelund betonte daher einerseits, dass KI enormen Mehrwert und grosse Vorteile biete - aber auch eine beispiellose Herausforderung für das Risikomanagement sei. Das systemische Risiko besteht demnach darin, dass KI nahezu weltweit gleichzeitig in fast allen Branchen eingeführt wird, und verschiedene KI-Systeme zudem auf gemeinsamen Grundlagen basieren - mit ähnlichen Sprachmodellen und Trainingsdaten sowie der technischen Infrastruktur mit Cloud-Servern und Rechenzentren.
Da KI-Modelle nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden, sondern die Ergebnisse auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, gehen die KI-Fachleute der Allianz davon aus, dass die Systeme fehleranfällig bleiben werden.
(AWP)