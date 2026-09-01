Die Aktien des texanischen Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel um rund ‌sechs Prozent. Im abgelaufenen zweiten Quartal erzielte ‌Dell einen Rekordumsatz von 47 ​Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 44,9 Milliarden Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 7,04 Dollar ebenfalls über den ‌Erwartungen von 4,91 Dollar. Für das laufende dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 49 Milliarden Dollar, was ​ebenfalls deutlich über den Prognosen liegt.