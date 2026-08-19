Die Preiserhöhungen markieren eine Wende für ​die lange verlustreiche Sparte, mit ​der Samsung versucht, zum Branchenführer TSMC aus Taiwan aufzuschliessen. ‌Da die Kapazitäten von TSMC durch die hohe Nachfrage nach KI-Chips weitgehend ausgebucht sind, hat Samsung mehr ​Spielraum ​für Preisanhebungen. Analysten zufolge ⁠könnte die Sparte nun bereits im ​kommenden Jahr profitabel ⁠werden, früher als bisher erwartet. Zuletzt konnte Samsung ‌eine Reihe namhafter Kunden wie Tesla und Apple gewinnen und ist Insidern zufolge auch ‌mit Google im Gespräch.