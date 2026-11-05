Auf die Frage, ob sie zufrieden sei mit dem Portoplan der Netzagentur, sagte die DHL-Finanzchefin, es sei gut, dass «die dramatische Entwicklung auf der Volumenseite» und die Kosteninflation berücksichtigt worden sei. Man stehe aber vor einem Dilemma: «Wenn wir jetzt die Preise erhöhen, dann wissen wir natürlich auch, dass das tendenziell auch den Rückgang bei den Volumina noch weiter beschleunigt.» Deswegen gebe es da «leider nicht den optimalen Punkt, der alles wunderbar macht».