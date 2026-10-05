Der Motor des aktuellen Wachstums bleibt die Sparte für Cloud- und Netzwerk-Produkte. Ein Nachlassen der Nachfrage in diesem Bereich ​sei nicht in Sicht, betonte Foxconn. Dank ​der traditionellen Hochsaison für Verbraucherelektronik ​in der zweiten Jahreshälfte könne für das Gesamtjahr mit einer Geschäftsentwicklung im ‌Rahmen der Markterwartungen gerechnet werden. Es sei jedoch «weiterhin notwendig, die Auswirkungen eines volatilen globalen politischen und wirtschaftlichen Umfelds zu beobachten». ​Der ​Konzern gibt traditionell keine konkreten ⁠Prognosen ab. Er stellt für ​2026 ein «starkes» Umsatzwachstum in Aussicht.