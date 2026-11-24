Laptops kosteten im Oktober 14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Berlin am Dienstag mitteilte. Desktop-PCs verteuerten sich um 13,1 Prozent. «Ein Grund dafür ist der gestiegene Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren», erklärten die Statistiker mit Blick auf den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI). Der spiegelt sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien wider: Für Festplatten etwa mussten 40,8 Prozent mehr bezahlt werden als im Vorjahresmonat, für Speicherkarten und USB-Sticks 22,1 Prozent mehr. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober um 2,8 Prozent.
Auch andere digitale Geräte wurden teurer. Spielekonsolen kosteten 13,0 Prozent mehr als vor einem Jahr, Mobiltelefone ohne Vertrag 12,2 Prozent mehr. Für Smartwatches und Fitnesstracker mussten Verbraucher 6,1 Prozent mehr zahlen. Dagegen verbilligten sich Fernsehgeräte um 9,2 Prozent, Kameras um 2,5 Prozent. Günstiger wurden zudem einige Haushaltsgeräte: Geschirrspülmaschinen kosteten 7,0 Prozent weniger als im Oktober 2025, Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen 5,4 Prozent und Waschmaschinen 4,2 Prozent weniger.
In den Jahren vor dem jüngsten Anstieg waren die Preise für Computer teils deutlich gesunken. 2025 waren Desktop-PCs 16,3 Prozent und Laptops 9,3 Prozent günstiger als 2020. Mobiltelefone ohne Vertrag verbilligten sich im selben Zeitraum um 11,7 Prozent. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lag das vor allem daran, dass Überproduktionen aus der Corona-Pandemie abgebaut wurden. Fernsehgeräte wurden in diesem Zeitraum 22,4 Prozent günstiger. Kameras verteuerten sich dagegen um 23,3 Prozent und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt mit 21,9 Prozent.
(Reuters)