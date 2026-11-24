Laptops kosteten im ‌Oktober ⁠14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Berlin am ⁠Dienstag mitteilte. Desktop-PCs verteuerten sich um 13,1 Prozent. «Ein Grund dafür ist der gestiegene ‌Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren», erklärten die Statistiker mit ‌Blick auf den Boom der ​Künstlichen Intelligenz (KI). Der spiegelt sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien wider: Für Festplatten etwa mussten 40,8 Prozent mehr bezahlt werden als im Vorjahresmonat, für Speicherkarten und USB-Sticks 22,1 Prozent mehr. ‌Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober um 2,8 Prozent.