Schon der Berufseinstieg wird schwierig

Und es geht nicht nur um das Gehalt: Gerade Jobs, über die viele junge Menschen bislang ins Berufsleben einstiegen, könnten sich durch Automatisierung und generative KI besonders schnell verändern, heisst es von der ILO, die sich dabei aber nicht spezifisch auf Deutschland bezieht. Sie nennt kaufmännische und administrative Tätigkeiten, Jobs im Verkauf und im Dienstleistungsbereich sowie Stellen in der Produktion und in einigen technischen Berufen.