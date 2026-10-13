Der US-Bundesstaat Kentucky hatte ‌vergangene Woche Klage gegen Character.AI eingereicht, weil der Chatbot des Unternehmens Nutzern geraten haben soll, ​sich selbst zu verletzen, zu hungern ​oder sich das ​Leben zu nehmen. Der Bundesstaat Pennsylvania wirft dem ‌Unternehmen vor, die Software gebe sich als Arzt aus. Zu Jahresbeginn hatte das Startup ​einen weiteren ​Rechtsstreit aussergerichtlich beigelegt. ⁠Dabei ging es um einen ​14-Jährigen, der sich ⁠das Leben genommen hatte, nachdem ihn ‌der Chatbot dazu ermuntert haben soll.