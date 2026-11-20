Das Vertrauen der Anleger in eine Fortsetzung des KI-Booms ist offenbar ungebrochen. Sie rissen ‌sich ⁠am Donnerstag um die Aktien des Börsendebütanten Anthropic. Die Papiere stiegen bei ihrer Premiere an der US-Technologiebörse Nasdaq auf 111,50 Dollar und lagen damit ⁠35 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Marktkapitalisierung erreichte zwei Billionen Dollar. Auf einen solchen Wert war bislang nur der Weltraumkonzern SpaceX aus dem Stand gekommen. «Ein ‌Teil der Nachfrage könnte darauf zurückzuführen sein, dass Anleger die seltene Gelegenheit nicht verpassen wollen, sich ‌an einem führenden KI-Unternehmen zu beteiligen - auch wenn dessen langfristige Ertragskraft ungewiss bleibt», ​sagte Analyst Lukas Mühlbauer vom Research-Haus Ipox.