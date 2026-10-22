«Wir haben ein starkes Unternehmen aufgebaut, das kontinuierlich wächst. Wir investieren, wenn wir Wachstumschancen sehen, ​unsere ​Kosten stabilisieren sich, und ⁠es gibt noch viel Potenzial für ​die Zukunft.» Für ⁠das vierte Quartal rechne er mit 818 Millionen monatlich ‌aktiven Nutzern, was knapp unter den Schätzungen liegt. Die Prognose für Premium-Abonnenten wurde mit einem Plus ‌von zehn Millionen auf 316 Millionen übertroffen.