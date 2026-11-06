Hintergrund der Zurückhaltung ist ​der stärkste Ausverkauf bei Technologiewerten seit einem Jahr ​sowie Unsicherheiten nach den US-Kongresswahlen vom ​Dienstag. Zudem warten die Investoren auf die Umsatzzahlen von Anthropic für Oktober, ‌die das Unternehmen in seinem aktualisierten Börsenprospekt zunächst offengelassen hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass in mehreren US-Bundesstaaten bei Abstimmungen Initiativen zur Beschränkung von ​Rechenzentren ​erfolgreich waren. Eine Verschiebung ⁠der voraussichtlich 100 Milliarden Dollar schweren Emission ​könnte die Sorgen um ⁠die gesamte KI-Branche anfachen und den breiteren Aktienmarkt belasten. ‌Noch vor einiger Zeit hatten Investoren mit einem Börsengang von Anthropic im Oktober und einer Bewertung von bis ‌zu zwei Billionen Dollar gerechnet.