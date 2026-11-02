895 Milliarden Dollar Investitionszusagen

Zugleich investieren Entwickler Künstlicher Intelligenz gerade in grossem Stil in die Entwicklung ihrer KI-Modelle und Rechenkapazität. Im vergangenen Quartal gab Anthropic rund fünf Milliarden Dollar für Computer-Ressourcen aus. Aus dem aktualisierten Börsenprospekt geht auch hervor, dass die Firma für die kommenden Jahre bereits Investitionen von 895 Milliarden Dollar für Kapazität in Rechenzentren und den Ausbau von Infrastruktur veranschlagte. Davon werden knapp 450 Milliarden Dollar vor Ende 2030 fällig.