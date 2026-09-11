So habe jemand Aufnahmen von Überwachungskameras, unter anderem aus der Umgebung von Standorten der chinesischen Armee hochgeladen, mit dem Ziel, das Verhalten einer bestimmten Person in den Videos zu analysieren. Der Nutzer ging dabei davon aus, dass die Anfrage von der chinesischen KI-Software Kimi der Firma Moonshot ausgeführt wird. Kimi liess sie jedoch von Anthropics Claude erledigen, wie es in dem Bericht hiess.