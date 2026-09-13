Neben diesen beiden gibt es eine ganze Reihe weiterer KI-Experten, die vor den Gefahren warnen. Joe Benton, der früher ein Sicherheitsforschungsteam bei Anthropic leitete, erklärte gegenüber dem US-Sender NBC, ‌er befürchte, dass sich die KI «zu schnell entwickeln könnte, als dass wir uns rechtzeitig darauf einstellen könnten». Er arbeitet heute für die gemeinnützige Forschungseinrichtung METR, die untersucht, ob und wann KI-Systeme eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnten.