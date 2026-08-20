Der Nettogewinn sank um 75 Prozent auf 10,5 Milliarden Yuan (1,55 Milliarden Dollar), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Grund dafür seien vor allem die um 75 Prozent auf 67,7 Milliarden Yuan gestiegenen Ausgaben für die KI-Infrastruktur gewesen. Der Umsatz sei derweil um neun Prozent auf 269 Milliarden Yuan geklettert, was die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht.
Während das traditionelle Kerngeschäft mit dem Online-Handel schwächelte, boomte die Sparte für Cloud-Dienste und KI. Der Umsatz in diesem Bereich habe sein Wachstum auf 45 Prozent beschleunigt. Die Erlöse mit KI-bezogenen Produkten seien das zwölfte Quartal in Folge im dreistelligen Prozentbereich gestiegen.
«Wir haben ein starkes Quartal geliefert, angetrieben durch die verbesserte Kommerzialisierung unserer umfassenden KI-Fähigkeiten», sagte Konzernchef Eddie Wu. Er sieht Alibaba in einer hervorragenden Position, um vom erheblichen Wachstum der Nachfrage nach KI zu profitieren.
(Reuters)