Der Nettogewinn sank um ⁠75 Prozent auf 10,5 Milliarden Yuan (1,55 Milliarden Dollar), wie der ‌Konzern am Donnerstag mitteilte. Grund ‌dafür seien vor allem ​die um 75 Prozent auf 67,7 Milliarden Yuan gestiegenen Ausgaben für die KI-Infrastruktur gewesen. Der Umsatz sei derweil um neun Prozent auf 269 ‌Milliarden Yuan geklettert, was die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Während das traditionelle Kerngeschäft mit dem Online-Handel schwächelte, ​boomte die Sparte für Cloud-Dienste ​und KI. Der Umsatz in ​diesem Bereich habe sein Wachstum auf 45 Prozent beschleunigt. ‌Die Erlöse mit KI-bezogenen Produkten seien das zwölfte Quartal in Folge im dreistelligen Prozentbereich gestiegen.

«Wir haben ein ​starkes ​Quartal geliefert, angetrieben durch ⁠die verbesserte Kommerzialisierung unserer ​umfassenden KI-Fähigkeiten», sagte Konzernchef ⁠Eddie Wu. Er sieht Alibaba in einer ‌hervorragenden Position, um vom erheblichen Wachstum der Nachfrage nach KI zu profitieren.

(Reuters)