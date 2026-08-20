Der Nettogewinn sank um ⁠75 Prozent auf 10,5 Milliarden Yuan (1,55 Milliarden Dollar), wie der ‌Konzern am Donnerstag mitteilte. Grund ‌dafür seien vor allem ​die um 75 Prozent auf 67,7 Milliarden Yuan gestiegenen Ausgaben für die KI-Infrastruktur gewesen. Der Umsatz sei derweil um neun Prozent auf 269 ‌Milliarden Yuan geklettert, was die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht.