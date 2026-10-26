Das KI-Modell Claude von Anthropic hat eigenständig den bezahlten Zugang zu einer Website des US-Bundesstaats Georgia umgangen, um Daten über lokale Wählerinnen und Wähler zu lesen. Das hat das US-Portal «Axios» unter Berufung auf Anthropic berichtet. Dies dürfte die Sorgen verstärken, dass KI der menschlichen Kontrolle entgleiten könnte - weniger als eine Woche vor den entscheidenden Zwischenwahlen in den USA.