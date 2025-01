Das neue Modell DeepSeek R1 ist deutlich kostengünstiger und läuft auch auf Chips mit geringerer Kapazität, was die Dominanz der USA im Technologiebereich in Frage stellen könnte. In den App-Store-Rankings von Apple ist das KI-Modell, das letzte Woche auf den Markt kam, an die Spitze vorgedrungen.