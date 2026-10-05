«Die ​Milliardenbewertung ist ein grossartiger Meilenstein», sagte Roman ​Hölzl, RobCo-Mitgründer und Chef des ​Unternehmens. «Für uns ist aber vor allem entscheidend, was jetzt kommt: ‌die nächste Generation autonomer Industrierobotik in die Fabrikhallen zu bringen.» Im kommenden März will das Unternehmen «Alfie» - einen zweiarmigen, autonom ​agierenden ​Roboter für den industriellen Einsatz - ⁠offiziell vorstellen. Sein Unternehmen konkurriert auf diesem ​Feld unter anderem ⁠mit den deutschen Start-ups Agile Robots und Neura Robotics, ‌die ebenfalls auf Milliardenbewertungen kommen.