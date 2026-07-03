Sie sind nicht die Einzigen. Das von Quantfonds verwaltete Vermögen ist in weniger als einem Jahr auf mehr als 2,6 Billionen Yuan (334 Milliarden Euro) gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Der Boom wird durch den erfolgreichen schnellen Einsatz künstlicher Intelligenz angetrieben. Während chinesische Anleger traditionell Star-Manager gegenüber Computermodellen bevorzugten, übertrafen die Maschinen im vergangenen Jahr die Menschen um mehr als 20 Prozentpunkte. Die Fonds bringen fortlaufend neue Produkte auf den Markt, die von Investoren stark nachgefragt werden, während diese sich von klassischen Stock-Pickern abwenden.