Ubiquant, einer der Top-Anbieter, sammelte im Mai in weniger als zwei Stunden 2,6 Milliarden Yuan (335 Millionen Euro) für einen neuen Fonds ein, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Investoren kauften zudem innerhalb von Sekunden ein Produkt von Shenzhen ChengQi Asset Management im Volumen von mehr als 100 Millionen Yuan, sagte ein Vertriebspartner.
Sie sind nicht die Einzigen. Das von Quantfonds verwaltete Vermögen ist in weniger als einem Jahr auf mehr als 2,6 Billionen Yuan (334 Milliarden Euro) gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Der Boom wird durch den erfolgreichen schnellen Einsatz künstlicher Intelligenz angetrieben. Während chinesische Anleger traditionell Star-Manager gegenüber Computermodellen bevorzugten, übertrafen die Maschinen im vergangenen Jahr die Menschen um mehr als 20 Prozentpunkte. Die Fonds bringen fortlaufend neue Produkte auf den Markt, die von Investoren stark nachgefragt werden, während diese sich von klassischen Stock-Pickern abwenden.
«Die Breite der Quantfonds bei der Abdeckung von Tausenden von Aktien hat sich gegenüber der Tiefe der Analysen durch diskretionäre Long-only-Manager durchgesetzt», sagte Chen Xu, Chief Operating Officer von BigQuant, einem Technologieanbieter, der seit 2021 gemeinsam mit Quantfonds Whitepaper verfasst hat. «Quantfonds sind endgültig im Mainstream angekommen, und es gibt kein Zurück mehr.»
Dies hat zu einem starken Anstieg der angebotenen Anlageprodukte geführt. Die Zahl neuer Quantprodukte hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt auf 6.296. Das Segment stehe damit für 46 Prozent aller neuen Hedgefonds, hiess es in einem Bericht von Industrial Securities aus dem Januar. Von den mehr als 3.000 neu registrierten Produkten führender Anbieter wurden mehr als 80 Prozent von Quantfonds aufgelegt.
Long-only-Aktienstrategien von Quantfonds erzielten im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,7 Prozent und übertrafen damit ihre diskretionären Wettbewerber um 20,3 Prozentpunkte, laut Citic Securities. Das steht im Vergleich zu einem durchschnittlichen Vorsprung von 13 Prozentpunkten in den vorangegangenen fünf Jahren und stellt laut den Daten den grössten Abstand seit 2021 dar.
Der Erfolg der Quantfonds in Chinas Hedgefondsbranche mit einem Volumen von 8 Billionen Yuan stellt eine deutliche Kehrtwende im Vergleich zu vor zwei Jahren dar. Damals wurde der Sektor von einer Reihe von Managementfehlern getroffen und zog den Unmut staatlicher Aufsichtsbehörden auf sich. Den Fonds wurde vorgeworfen, übermässige Volatilität und Marktverwerfungen verursacht zu haben. Die Börsen gingen gegen die Nutzung von Hochfrequenzhandel zur Umgehung von Transaktionslimits vor und verschärften die Aufsicht über gehebelte Produkte.
Ein eindrückliches Beispiel ist die Entwicklung von Ningbo Lingjun Investment Management Partnership. Anfang 2024 führten die Handelsmodelle des Unternehmens eine stark konzentrierte Serie von Verkaufsaufträgen aus, die Sanktionen der Börsen auslösten und das Unternehmen in eine Krise stürzten.
Als Reaktion darauf verpflichtete Lingjun seine Portfoliomanager zu strengeren Risikoparametern für ihre Algorithmen und begann mit der Echtzeitüberwachung der Handelsdaten im gesamten Unternehmen. Zudem ergänzte das Unternehmen kurzfristigere Signale zusätzlich zu mittel- und langfristigen Modellen.
Infolgedessen führte das Unternehmen im vergangenen Jahr die Rangliste der führenden Quantfonds mit einer durchschnittlichen Rendite von mehr als 70 Prozent an. Das zeigen Zahlen von Shenzhen PaiPaiWang Investment, einer Beratungsgesellschaft, die Hedgefonds in China beobachtet.
Quantfonds haben heute einen «technologischen Burggraben»
Die Erholung von Lingjun steht zugleich für einen tiefergehenden Wandel in der Branche. Führende Quantfonds haben durch frühe Investitionen in künstliche Intelligenz, Talentpools und Datenvorteile einen «technologischen Burggraben» aufgebaut, den kleinere Unternehmen nur schwer überwinden können, erläutert ein Bericht von Guolian Minsheng Securities, einem Broker, der Hedgefonds vertreibt.
Dies treibt auch Lingjuns Ambitionen an, sich am aktuellen Fundraising-Boom zu beteiligen. Nachdem das Unternehmen etwa zwei Jahre lang keine neuen Investoren aufgenommen hatte und sich auf interne Verbesserungen konzentrierte, strebt Lingjun nun an, sein verwaltetes Vermögen um 20 Milliarden bis 40 Milliarden Yuan zu erhöhen, laut der Vorsitzenden Cai Meijie. Derzeit liegt es zwischen 40 Milliarden und 50 Milliarden Yuan.
Die Investmentlogik hat sich von der «Auswahl von Quantfonds» hin zur «Auswahl des Quantfonds mit den stärksten KI-Fähigkeiten» verschoben. Dadurch ist es naheliegend, dass sich Kapitalzuflüsse stärker auf die führenden Anbieter konzentrieren, laut dem Bericht von Guolian Minsheng. Infolgedessen konkurrieren die Fonds intensiv um die besten Studierenden aus Natur- und Ingenieurwissenschaften, während sie ihre eigenen Modelle entwickeln und verbessern.
Auch traditionelle Stock-Picker versuchen, sich anzupassen. Shanghai Minority Asset Management steht exemplarisch für den Trend zur Nutzung von künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen hat fünf Jahre damit verbracht, sich von rein diskretionärer Aktienauswahl hin zum Einsatz von KI-Agenten zu entwickeln. Es trainierte die Modelle auf seiner zentralen Investmentthese, dass Überrenditen aus kognitiven Verzerrungen der Mehrheit entstehen, und nutzte die Agenten anschliessend, um Faktoren zur Identifikation dieser Verzerrungen schneller automatisch zu erschliessen.
«Der Burggraben, der uns einst geschützt hat, ist zu einem ummauerten Gefängnis geworden», erklärte das Unternehmen in einem Artikel im Mai auf seinem WeChat-Account unter Bezug auf Gründer Zhou Liang. «Evolution ist keine Wahl — sie ist eine Frage von Leben und Tod.»
Für ausländische Vermögensverwalter sind die Folgen klar: Ohne eine Quantstrategie ist es schwierig, Kapital einzuwerben. Von mehr als 30 globalen Unternehmen mit einem Hedgefonds-Geschäft vor Ort in China betreiben nur wenige, darunter Two Sigma und D. E. Shaw, vollständig systematische Strategien. Die übrigen, überwiegend fundamental orientierten Manager, die über Forschungstiefe und Markenbekanntheit konkurrieren, verwalten meist weiterhin weniger als 500 Millionen Yuan.
Während sich das Investieren hin zu Maschinen entwickelt, die gegen Maschinen konkurrieren, und Quantfonds weiter wachsen, wird es zwangsläufig schwieriger, den Markt zu schlagen.
Eines der beliebtesten Produkte der Quantfonds ist ein indexnaher Fonds, der einen Index nachbildet und mithilfe von Algorithmen die Gewichtung einzelner Unternehmen anpasst, um die zugrunde liegende Benchmark zu übertreffen.
Die durchschnittliche Überrendite dieser Strategie ist laut PaiPaiWang bis zum 30. April in diesem Jahr auf 4 Prozent gesunken und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Seit Oktober erzielen einige Manager kaum noch Alpha. Nur 14 Prozent dieser Produkte verzeichneten seitdem in jedem Monat eine positive Überrendite.
«Während Chinas Kapitalmärkte weiter reifen und die Preiseffizienz steigt, wird die Schwelle für Quantmanager, Überrenditen zu erzielen, zwangsläufig steigen», erklärte Shanghai Mengxi Investment Management, ein Quantfonds, der seit Oktober monatliche Gewinne erzielt hat. «Dies ist eine Herausforderung, der sich viele Quantmanager stellen müssen.»
(cash/Bloomberg)