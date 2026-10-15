«Einigen der stärker gestiegenen Aktien - etwa aus dem Chipsektor oder dem Bereich KI-Infrastruktur - geht nun der Wind aus den Segeln», erklärte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management. Er fügte hinzu, dass die Inflationsdaten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed verstärkt hätten. «Der Markt hatte gehofft, dass es im September bei einer einzigen Zinserhöhung bleiben würde; die heutigen Daten machen dieses Szenario deutlich unwahrscheinlicher.»