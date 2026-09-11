Wachstumstreiber war der Dienstleistungssektor. Insbesondere die Computer-Programmierung habe dank des KI-Booms den grössten Beitrag geleistet, sagte ONS-Statistikdirektorin Liz McKeown. Zusätzliche Impulse kamen für manche Branchen wie das Gastgewerbe ‌demnach von der Fussball-Weltmeisterschaft und dem ungewöhnlich heissen Sommer-Wetter. Im ersten Halbjahr war die britische Wirtschaft mit einem Plus von einem Prozent bereits so stark ​gewachsen wie kein anderes der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7). ​Die Meinungen von Experten über die weitere ​Entwicklung gehen jedoch auseinander. Während einige wie der Deutsche-Bank-Ökonom Sanjay Raja von einer «schwer ‌zu ignorierenden Wachstumsgeschichte» sprechen, erwarten andere ein baldiges Ende des Aufschwungs.