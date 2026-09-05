Mit einem Einspielergebnis von 4,6 Milliarden Dollar in ⁠den USA und Kanada von Mai bis Ende August lag der Umsatz 26 Prozent über dem Vorjahressommer, wie das Marktforschungsunternehmen Rentrak am Freitag mitteilte. Die ‌positive Dynamik des Sommers könne sogar bis zum Jahresende anhalten, wenn mit «Avengers: Doomsday» und «Dune: ‌Part Three» zwei mit Spannung erwartete Filme in die Kinos ​kommen, sagte Paul Dergarabedian, Leiter für Markttrends bei Rentrak. Er prognostizierte, dass die Kinoeinnahmen auf dem heimischen Markt in diesem Jahr die Marke von zehn Milliarden Dollar erreichen könnten – ein Wert, der seit 2019 nicht mehr überschritten wurde.