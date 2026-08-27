Dabei gehe es um das Ausloten möglicher Veräusserungsoptionen für Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte von Curevac in Deutschland und im Ausland, teilte das Mainzer Unternehmen mit. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Massnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind nach früheren Angaben rund 820 Jobs bedroht - grösstenteils am Hauptsitz in Tübingen.