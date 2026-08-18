Die US-notierten Aktien des schwedischen Zahlungsdienstleisters verlieren mehr als 20 Prozent. Klarna rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 4,08 und 4,16 Milliarden Dollar. Bisher war das Unternehmen von 4,34 Milliarden Dollar ausgegangen.
Es begründete seinen Pessimismus mit einer schwachen Geschäftsentwicklung in Deutschland, dem grössten Markt des Unternehmens. Dies überschattete den überraschenden Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal.
Als weitere Belastung nannten Börsianer die Beendigung einer Partnerschaft mit dem Finanzdienstleister Pagaya. Klarna kündigte zudem an, die Posten des Finanz- und des Marketingchefs Anfang 2027 neu zu besetzen.
(Reuters)