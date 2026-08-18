Die ‌US-notierten Aktien des schwedischen ​Zahlungsdienstleisters verlieren mehr als 20 Prozent. Klarna rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 4,08 und 4,16 Milliarden ‌Dollar. Bisher war das Unternehmen von 4,34 Milliarden Dollar ausgegangen.

Es begründete ​seinen Pessimismus mit einer schwachen ​Geschäftsentwicklung in Deutschland, ​dem grössten Markt des Unternehmens. Dies überschattete ‌den überraschenden Gewinn des Unternehmens im zweiten Quartal.

Als weitere Belastung nannten ​Börsianer ​die Beendigung einer Partnerschaft ⁠mit dem Finanzdienstleister ​Pagaya. Klarna kündigte zudem ⁠an, die Posten des ‌Finanz- und des Marketingchefs Anfang 2027 neu zu besetzen.

(Reuters)