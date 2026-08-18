Klarna, das Konsumentenkredite für Online-Käufe ⁠anbietet, gab am Dienstag einen Quartalsgewinn von neun Millionen ‌Dollar bekannt, verglichen mit einem ‌Verlust von 53 Millionen ​Dollar im Vorjahreszeitraum und mittleren Analystenschätzungen von minus 17,4 Millionen Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 91 Millionen Dollar von 29 Millionen im ‌Vorjahr, der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen ​von 993,8 Millionen Dollar.