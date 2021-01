Oft wird der Run auf die Aktien von Gamestop & Co als Revolution des "kleinen Privatanlegers" gegen die mächtige Wall Street gesehen. Und tatsächlich haben die konzertierten Kaufangriffe auf Aktien, bei denen Hedgefonds grosse Short-Positionen halten, grosse Finanz-Player arg in Bedrängnis gebracht.

In den vergangenen Wochen hatten Kleinanleger mit dem gezielten Kauf von Aktien des US-Videospielehändlers Gamestop und anderen Firmen Hedgefonds gezwungen, ihre Wetten auf den Verfall dieser Papiere aufzulösen – und ihnen dadurch Milliardenverluste beschert.

Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz, sieht das Problem jedoch weniger bei den Hedgefonds. Diese hätten zwar teilweise massive Verluste erlitten, doch das sei letztlich "Part of the Game", sagt Geissbühler gegenüber cash.ch. Vielmehr Sorge habe er wegen den vielen Kleinanlegern, die teilweise ihr Gesamtvermögen in Werte wie Gamestop oder AMC investiert hätten.

"Für den Grossteil der Reddit-User ist das ganze ein Pyrrhussieg. Viele werden massive Verluste einstecken müssen und wohl einen Grossteil ihrer Vermögen verlieren." Der ausgelöste Short Squeeze sei eine rein technische Reaktion und treibe die Kurse weit über jegliche fundamentale Bewertung hinaus. Sobald also die "Shorts" aus dem Markt gedrängt würden, werden diese Aktien zwangsläufig wieder deutlich korrigieren, so Geissbühler.

Gründe für die jüngste Talfahrt an den Märkten

Hintergrund: Ein Short Squeeze tritt ein, wenn sich Leerverkäufer angesichts steigender Kurse mit Aktien des Unternehmens eindecken müssen, um die Verluste zu begrenzen. Das treibt den Kurs zusätzlich nach oben und kann zu regelrecht absurden Kursexplosionen führen. Bei der Gamestop-Aktie führt das zuletzt Kursanstiegen von über 1500 Prozent seit Anfang Jahr.

Diese Short Squeezes haben allerdings auch Folgen für den Gesamtmarkt. Denn: Viele der "Shortseller" sind gezwungen, sich von anderen Investments zu trennen, um ihre Verluste auszugleichen. Dafür werden oft Gewinne bei Aktien mitgenommen, die zuletzt gut gelaufen sind. Laut Experten ist das einer der Gründe für die jüngste Talfahrt an den Märkten.

Für Marc Chesney, Professor für Banking und Finance an der Universität Zürich, sind die Shortpositionen der Hedgefunds und die gezielten Angriffe der Kleinanleger auf diese Shortpositionen Marktmanipulationsversuche, die sinnbildlich für das aktuelle Finanzcasinosystem seien. "Eine mögliche Auswirkung wäre ein Ausfall eines Hedge Funds", sagt Chesney auf Anfrage von cash.ch. Für ihn braucht es mutige Politiker, welche die Märkte dahingehend regulieren, so dass Marktmanipulationen reduziert werden.

Auch für Geissbühler ist das Vorgehen rechtlich stark an der Grenze. "Ein orchestriertes Vorgehen von Anlegern mit dem Ziel, Börsenkurse nach oben oder unten zu treiben, ist grundsätzlich verboten." Wie weit es sich im Falle der Reddit-User um einen solchen "Angriff" handelt, sei aber umstritten, da ein Austausch von Meinungen ja grundsätzlich immer erlaubt sei. "Aber man bewegt sich hier sicherlich im Graubereich", so Geissbühler.

Mögliche Marktmanipulation?

Auch Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets hat in Bezug auf den konzertierten Kaufangriff der Reddit-User Bedenken. "Wenn Kleinanleger scheinbar koordiniert in grossem Stil Aktien kaufen, wirft das die Frage möglicher Marktmanipulationen auf", sagt er gegenüber Reuters. Für institutionelle Anleger seien solche Absprachen ausdrücklich verboten.

Werden die Regularien angepasst? Am Donnerstag entschied der bei Reddit-Tradern beliebte US-Broker Robinhood, den Kauf von Aktien von Gamestop, AMC zu unterbinden. Offiziell, um die Kunden zu schützen. Ob hinter den Kulissen Druck gemacht wurde, ist unklar.

Die US-Börsenaufsicht SEC prüft nach eigenen Aussagen jedenfalls die Lage. Sie könnte die New Yorker Börse dazu ermuntern, ihre Regularien zu modifizieren, um solche Kursausschläge abzumildern, prognostiziert Marc Adesso, Partner bei der Anwaltskanzlei Saul Ewing Arnstein & Lehr. Sein Kollege Jacob Frenkel von der Kanzlei Dickinson Wright schliesst selbst strafrechtliche Ermittlungen nicht aus. An Reddit sind die Behörden allerdings nach Angaben des Unternehmens bislang nicht herangetreten.

(Mit Material von Reuters)