Die Zusammenlegung der beiden Logistikzentren soll in den nächsten fünf Jahren geschehen. Dafür sucht die in der Gebäudetechnik tätige Gruppe ein Grundstück für einen Neubau. Der Neubau soll in der Nähe der heutigen Standorte in Däniken und Nebikon errichtet werden, teilte Meier Tobler am Dienstag mit. Gleichzeitig werde die Liegenschaft in Nebikon verkauft und zurückgemietet. Der Verkaufserlös betrage 45 Millionen Franken und die Transaktion sollte bis Ende Jahr abgeschlossen sein, heisst es weiter.

Für die Liegenschaft in Däniken befinde man sich in Verkaufsverhandlungen. Hier werde ein Abschluss im kommenden Jahr angestrebt.

Daneben machte Meier Tobler Angaben zum Jahresergebnis 2018. So werde der Umsatzrückgang rund 4 Prozent betragen und der operative Gewinn EBITDA werde bei rund 28 Millionen Franken liegen. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 4,5 bis 6 Prozent und einen EBITDA von 25 bis 28 Millionen in Aussicht gestellt.

Die Meier Tobler-Gruppe, letztes Jahr entstanden aus der Fusion von Walter Meier und der Tobler AG, kämpft mit einem starken Gegenwind. Der Gebäudetechniker hat in diesem Jahr zwei Gewinnwarnung ausgegeben, zuletzt Ende Oktober nach der Schliessung des verlustbringenden Geschäfts mit Badezimmerausstattungen.

(AWP)