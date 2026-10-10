Das Problem: Laemmle bezieht einen Teil der Basis-Öle wie alle aus der Branche im Nahen Osten. Durch die Blockade der Strasse von Hormus fehlt es der Firma an Rohstoffen. «Normalerweise kommt ein Viertel des Volumens durch die Strasse von Hormus in die Schweiz, aktuell sind es gerade mal 5 bis 6 Prozent», erklärt Lämmle. Der Konflikt bei der Meerenge Bab al-Mandab erschwert die Beschaffung zusätzlich.