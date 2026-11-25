Der Geschäftsklimaindex des Branchenverbands Swissmechanic ist im Oktober auf minus 5 Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Im Juli hatte er noch bei minus 20 und zu Jahresbeginn bei minus 30 Punkten gelegen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsbarometer von Swissmechanic und BAK Economics hervorgeht.