Der Geschäftsklimaindex des Branchenverbands Swissmechanic ist im Oktober auf minus 5 Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Im Juli hatte er noch bei minus 20 und zu Jahresbeginn bei minus 30 Punkten gelegen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsbarometer von Swissmechanic und BAK Economics hervorgeht.
Trotz der Verbesserung beurteilen aber noch immer 53 Prozent der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als ungünstig. Wobei für 55 Prozent der Betriebe zählt der Auftragsmangel zu den grössten Herausforderungen - 4 Prozentpunkte mehr als im Juli. Dagegen haben der Fachkräftemangel (27 Prozent) und der Wechselkurs (26 Prozent) etwas an Brisanz verloren.
«Aus unserer Sicht ist die Talsohle erreicht», lässt sich Swissmechanic-Direktor Erich Sannemann in der Mitteilung zitieren. Wie rasch es nun aufwärtsgehe, hänge davon ab, ob sich die Auftragslage auf breiter Front verbessere.
Exporte wachsen kräftig
Die Exporte der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) stiegen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent. Das ist der stärkste Zuwachs seit Mitte 2022 und das fünfte Wachstumsquartal in Folge. Knapp die Hälfte des Wachstums entfiel auf den Maschinenbau und den sonstigen Fahrzeugbau, zu dem etwa Schienen- und Luftfahrzeuge zählen.
Unter den befragten KMU meldeten 37 Prozent höhere Auftragseingänge und 40 Prozent steigende Umsätze. Die Auslastung der Produktionskapazitäten übertraf mit 86 Prozent erstmals seit Ende 2023 wieder den langjährigen Durchschnitt.
Auch die Kurzarbeit ist rückläufig: Nur noch knapp 8 Prozent der Betriebe greifen darauf zurück, nach 21 Prozent vor Jahresfrist. Die Margen bleiben indes unter Druck. Rund ein Drittel der Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal eine rückläufige operative Marge.
Für das Schlussquartal rechnen 28 Prozent der Unternehmen mit steigenden Auftragseingängen und 33 Prozent mit höheren Umsätzen. Beim Personal überwiegt weiterhin die Zurückhaltung: 72 Prozent wollen ihren Personalbestand konstant halten, 15 Prozent Stellen abbauen und 12 Prozent neue schaffen.
Konkurrenz aus China wächst
Zunehmend spüren die Schweizer Industriebetriebe derweil die Konkurrenz aus China. Gut die Hälfte der befragten Unternehmen sieht ihren Qualitäts- oder Innovationsvorsprung gegenüber chinesischen Anbietern schwinden. Knapp die Hälfte beklagt zudem Preisdruck in Bereichen, in denen die chinesische Konkurrenz technologisch bereits gleichwertig oder überlegen ist.
Über zwei Drittel der vom chinesischen Wettbewerbsdruck betroffenen Unternehmen setzen daher auf Qualität, Service und Know-how, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Knapp ein Drittel investiert verstärkt in Forschung und Entwicklung.
(AWP)