Noch ist viel Bauland vorhanden

Die verschärfte Raumplanung soll also hauptsächlich die Ursache sein. Auslöser dafür ist die 2014 in Kraft gesetzte Revision des Raumplanungsgesetzes, welche die Kantone erst jetzt in Gesetze und Verordnungen giessen. Der Effekt wird allmählich deutlich. Zwar ist Bauland noch reichlich vorhanden, wenn auch in geringerem Mass als noch vor einigen Jahren. Es würde Platz für zusätzlich 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner bieten.