KNDS baut unter anderem den deutschen Kampfpanzer Leopard 2. Bislang halten die deutschen Familien Braunbehrens und Bode über die Wegmann-Holding die Hälfte der Anteile an dem Konzern. Die andere Hälfte gehört dem französischen Staat. Ursprünglich war geplant, dass der deutsche Staat 40 Prozent am Unternehmen kauft, Frankreich seinen Anteil auf ebenfalls 40 Prozent reduziert und die übrigen 20 Prozent an Anleger an der Börse gehen.