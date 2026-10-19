Der Börsengang von KNDS liegt Insidern ​zufolge auf Eis, weil die Investoren eine deutlich niedrigere Bewertung sehen als die Familien zu ‌akzeptieren bereit sind. Zuletzt hatten diese rund 15 Milliarden Euro als Firmenwert angepeilt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters verhandelt die Bundesregierung mit den in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen ​deutschen Eigentümerfamilien ​stattdessen über eine Übernahme von ⁠50 Prozent der KNDS-Anteile. Die restlichen 50 Prozent ​liegen beim französischen Staat. Sie ⁠wollten bei dem Börsengang ebenso wie Frankreich je zehn Prozent der KNDS-Aktien ‌am Markt platzieren. Der deutsche Staat sollte 40 Prozent übernehmen.