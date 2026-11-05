Greenpeace beobachtet auf einem Satellitentracker vier Tanker, die mutmasslich mit russischem Diesel für die USA beladen sind. Dabei ist die «Agioi Fernandes» weiter Richtung US-Ostküste unterwegs, gibt aber an, dass die Ladung von 49.000 Tonnen noch auf Abnehmer warte. Der Tanker «Leruo» hat laut FT auf der Fahrt sein Ziel Richtung Brasilien geändert.