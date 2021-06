Die Aktien von SFS legen am Freitag im frühen Handel deutlich zu. Das in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Unternehmen aus Heerbrugg SG hat infolge einer gestiegenen Nachfrage seinen Ausblick für 2021 deutlich erhöht. SFS produziert unter anderem auch kleine Schrauben, welche die Smartphones zusammenhalten.

SFS hat am Donnerstagabend nachbörslich für 2021 neu einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Franken (2020: 1,7 Mrd) und eine EBIT-Marge von rund 15 Prozent in Aussicht gestellt. Zuvor war eine Rückkehr zu einem organischem Wachstum und eine Marge um den Vorjahreswert von 13,3 Prozent erwartet worden.

Die Aktie steigt an der SIX am Freitag im frühen Handel um bis 7 Prozent auf einen neuen Rekordstand von 136,50 Franken. Seit Ende Oktober hat der Titel rund 50 Prozent zugelegt. Eine Aktionärsgruppe um die Gründerfamilien Huber und Stadler/Tschan halten etwa 55 Prozent des Kapitals.

Die Credit Suisse zeigt sich insbesondere über das Ausmass der Anhebung positiv überrascht. Er erhöht sein Kursziel auf 147 von 136 Franken und bestätigt das Rating "Outperform".

Auch Vontobel erhöht das Kursziel - auf 140 von 125 Franken. Die konsequente Wachstumsstrategie und hohen operativen Margen hälfen SFS von der weiter starken wirtschaftlichen Erholung in den meisten Endmärkte zu profitieren, so der zuständige Experte. Die neuen Ziele implizierten ein Aufwärtspotenzial zum EBIT-Konsens von 20 Prozent und seien noch nicht vollständig im Aktienkurs abgebildet. Der Analyst empfiehlt daher, die Titel weiter zu halten.

Die ZKB spricht derweil von einer "erfreulichen" Nachfragedynamik. Der verantwortliche Experte kündigt an, seine Schätzungen besonders auf Stufe EBIT deutlich anzuheben. Die Einstufung "Markgewichten" wird bestätigt.

