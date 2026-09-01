Der Bundesrat will ‌mit einem Massnahmenpaket verhindern, dass es nach dem Zusammenbruch ​der Credit Suisse im Jahr 2023 und deren anschliessender Übernahme durch die UBS zu einer erneuten Banken-Schieflage kommt. Der Vorschlag des Bundesrates würde dem Vermögensverwaltungsriesen zusätzliche Kernkapitalanforderungen von rund 20 Milliarden Dollar aufbürden. Die UBS bekämpfte den Vorstoss in den letzten Monaten vehement, weil sie so weniger Geld für Wachstum und Ausschüttungen an die Aktionäre zur Verfügung hätte.